محمد محيي: أجهز أغاني جديدة والاختيارات أصبحت صعبة - أخبار كلمتك

محمد محيي: أجهز أغاني جديدة والاختيارات أصبحت صعبة - أخبار كلمتك

رنا سماحة: علاقتي بطليقي طيبة لأن بيننا طفلا - أخبار كلمتك

رنا سماحة: علاقتي بطليقي طيبة لأن بيننا طفلا - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا - أخبار كلمتك

الحوثي يتدخل بشأن مقتل مواطن في مناطق الشرعية - أخبار كلمتك

الحوثي يتدخل بشأن مقتل مواطن في مناطق الشرعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - وزير الخارجية يؤكد أهمية التوافق الوطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - وزير الخارجية يؤكد أهمية التوافق الوطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية - أخبار كلمتك

وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية - أخبار كلمتك

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية - أخبار كلمتك

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أستون فيلا يخطف فوزا قاتلا أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أستون فيلا يخطف فوزا قاتلا أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

أستون فيلا يخطف فوزا قاتلا أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:20 مساءً - فاز فريق أستون فيلا أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك بمدينة برمنجهام ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف الأول لأستون فيلا هدفا في الدقيقة 56، وتعادل ليستر سيتي ستيفي مافيديدي في الدقيقة 63، ثم أحرز هدف التقدم لاستون فيلا ليون بايلي في الدقيقة 67.

 

تشكيل أستون فيلا أمام ليستر سيتي 

086c8fbeed.jpg

 

تشكيل ليستر سيتي أمام أستون فيلا 

96f3a2d9e1.jpg

 

مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي
وعلى مدار 20 مواجهة سابقة جمعت الفريقين في مختلف البطولات، كان التفوق نسبيًا لصالح أستون فيلا الذي حقق الفوز في 9 مباريات، بينما انتصر ليستر سيتي في 7 مباريات، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل. 

0e29b0dca1.jpg
f09f5a3fb0.jpg
6ed2d843ee.jpg
c52ccd0c79.jpg
14838dbb2c.jpg

ويحتل فريق أستون فيلا المركز  الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23.

بينما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع عشر بالدقيقة 14.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نهاية غير متوقعة، إعلامي سعودي يصدم جماهير النصر بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق