برينتفورد يضرب ساوثهامبتون بخماسية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:20 مساءً - انتهت مباراة فريقي ساوثهامبتون ضد برينتفورد بنتيجة 0/5 للأخير، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم السبت، على ملعب سينت ماري، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشكيل ساوثهامبتون ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

آرون رامسديل، تايلور هاروود بيليس، يان بيدناريك، ناثان وود، جيمس بري، كيلي ولكر بيترس، ليزلي أوجوتشوكو، تايلر ديبلنج، جو أريبو، كمال الدين سليمانا، باول أونواتشو.

تشكيل برينتفورد أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

مارك فليكين، ناثان كولينز، سيب فان دن بيرج، مادس رورسليف، ميكيل دامسجارد، كريستيان نورجارد، ماثياس يانسين، كيفن شايد، بريان مبيومو، يوان ويسا، كين لويس بوتر.

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