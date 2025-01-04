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الرياضة - 07:16 - وزير الداخلية يزور البابا تواضروس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:16 - وزير الداخلية يزور البابا تواضروس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وزير الداخلية يزور البابا تواضروس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:16 مساءً - زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب الوزير عن خالص تهانيه وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيدا بالدور الوطنى المشرف للكنيسة المصرية فى نشر قيم التسامح والمحبة بين كافة أبناء الوطن.

كما أكد الوزير أن التاريخ المصرى قد شهد العديد من الوقائع والأحداث التى سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية، حيث كانت دائماً فى مقدمة الصفوف لمواجهة كافة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب العظيم.

من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى تحقيق أمن الوطن والمواطنين، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الأمة المصرية لأجهزتها الأمنية التى تجسد حصناً منيعاً في ترسيخ دعائم الاستقرار بجميع ربوع الوطن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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