محمد محيي: أجهز أغاني جديدة والاختيارات أصبحت صعبة - أخبار كلمتك

محمد محيي: أجهز أغاني جديدة والاختيارات أصبحت صعبة - أخبار كلمتك

رنا سماحة: علاقتي بطليقي طيبة لأن بيننا طفلا - أخبار كلمتك

رنا سماحة: علاقتي بطليقي طيبة لأن بيننا طفلا - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا - أخبار كلمتك

الحوثي يتدخل بشأن مقتل مواطن في مناطق الشرعية - أخبار كلمتك

الحوثي يتدخل بشأن مقتل مواطن في مناطق الشرعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - وزير الخارجية يؤكد أهمية التوافق الوطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - وزير الخارجية يؤكد أهمية التوافق الوطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية - أخبار كلمتك

وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية - أخبار كلمتك

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية - أخبار كلمتك

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:16 - الطقس غدا.. خريطة سقوط الأمطار وانتشار الصقيع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:16 - الطقس غدا.. خريطة سقوط الأمطار وانتشار الصقيع - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - الطقس غدا.. خريطة سقوط الأمطار وانتشار الصقيع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:16 مساءً - توقعتالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 5 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أكدت الهيئة، أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، بالإضافة إلى أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على محافظة مطروح تمتد مساء على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار خفيفة على خليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من شمال الصعيد على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

تعرف على درجة حرارة المحافظات

ويصل الطقس إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء، مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر، مع تواجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وأجواء غائمة جزئي دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، فتسجل: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10.

اقرأ أيضاً
درجات الحرارة اليوم.. تحذيرات شديدة من الأرصاد الجوية بسبب حالة الطقس

موعد تحسن الطقس في مصر.. الأرصاد الجوية توضح

الأرصاد الجوية تعلن عن حاله من عدم الاستقرار الجوي بالإسكندرية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بعد سعادة اللاعب بالحديث عنه، فرانكفورت يرد على انتقال مرموش لمانشستر سيتي (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق