الرياضة - 07:16 - الطقس غدا.. خريطة سقوط الأمطار وانتشار الصقيع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:16 مساءً - توقعتالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 5 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أكدت الهيئة، أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، بالإضافة إلى أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على محافظة مطروح تمتد مساء على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار خفيفة على خليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من شمال الصعيد على أغلب الأنحاء.

تعرف على درجة حرارة المحافظات

ويصل الطقس إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء، مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر، مع تواجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وأجواء غائمة جزئي دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، فتسجل: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10.