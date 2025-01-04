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مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:05 مساءً - تقدم فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بهدف دون رد بالشوط الأول أمام  نظيره استاد أبيدجان الإيفواري في إطار منافسات الجولة الرابعة، من دوري أبطال إفريقيا.

 

وأحرز ريليبوهيلي موفوكينج، هدف  أورلاندو بيراتس في الدقيقة 22.


وكانت قد انتهت المباراة الماضية بين أورلاندو بايرتس وستاد أبيدجان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، التي جمعتهما مساء السبت الماضي  على إستاد فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار خلال المجموعة التي تضم النادي الأهلي.


وتضم المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أفريقيا كلا من الأهلي وأورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان الإيفواري.


ترتيب مجموعة الأهلي  قبل مباراة أورلاندو بايرتس ضد استاد أبيدجان


ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، يليه أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي برصيد خمس نقاط، ثم شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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