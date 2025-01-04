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مانشستر سيتي يعود لتوهجه في الدوري الإنجليزي ويضرب وست هام برباعية (صور) - أخبار كلمتك

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مانشستر سيتي يعود لتوهجه في الدوري الإنجليزي ويضرب وست هام برباعية (صور) - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يعود لتوهجه في الدوري الإنجليزي ويضرب وست هام برباعية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:05 مساءً - فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق فلاديمير كوفال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9، بعد ما ارتطمت به تصويبة سافينيو، فيما جاء الهدف الثاني والثالث عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 41 و56، بينما سجل الهدف الرابع اللاعب فيل فودين في الدقيقة 58 وقلص فولكروج الفارق وسجل الهدف الأول لوست هام في الدقيقة 71.

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تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام 

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: لويس، أكانجي، جفارديول، أوكي.

في خط الوسط: بيرناردو، كوفاسيتش، دي بروين.

في خط الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

تشكيل وست هام أمام مانشستر سيتي 

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مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات ويفوز على ليستر 2-0 بالدوري الإنجليزي

وكان فريق مانشستر سيتي فاز على نظيره ليستر سيتي بهدفين دون رد ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل البرازيلي سافينيو هدف التقدم للسيتي في الشوط الأول من المباراة، ثم سجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الشوط الثاني من المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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