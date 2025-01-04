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كريستال بالاس يتعادل مع تشيلسي 1/1 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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كريستال بالاس يتعادل مع تشيلسي 1/1 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

كريستال بالاس يتعادل مع تشيلسي 1/1 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:05 مساءً - انتهت مباراة فريقي كريستال بالاس ضد تشيلسي بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل كول بالمر هدف تشيلسي في الدقيقة 14، وتعادل ماتيتا لفريق كريستال بالاس في الدقيقة 82.

تشكيل تشيلسي أمام كريستال بالاس

روبرت سانشيز- جوستو- أشيمبونج- كولويل- كوكوريلا- مويسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز- نيتو- كول بالمر- جادون سانشو- نيكولاس جاكسون.

تشكيل كريستال بالاس ضد تشيلسي

هندرسون- مونوز- ريتشاردز- لكرواكس- جيهي- ميتشيل- ليرما- دوكوري- سار- إيزي- ماتيتا.

ترتيب تشيلسي وكريستال بالاس ونتيجة الدور الأول

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز 15 برصيد 21 نقطة.

وانتهى لقاء الدور الأول بينهما بالتعادل بنتيجة (1-1) في الجولة الثالثة على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل هدف تشيلسي حينها نيكولاس جاكسون، بينما سجل هدف كريستال بالاس إيبيريشي إيزي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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