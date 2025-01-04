الرياضة - 07:01 - بعد فيديو الأسيرة الإسرائيلية.. عائلات المحتجزين: ندعو الجميع للمشاركة بالاحتجاجات والاعتصامات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:01 مساءً - كشفت وسائل إعلامية، اليوم السبت، عن وجود مظاهرة أمام منزل رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوج، في تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين، وفقًا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

وتأتي تلك المظاهرات في أعقاب نشر مقطع فيديو بثته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» يظهر فيه أسيرة إسرائيلية تدعى ليري الباج، تبلغ من العمر 19 عامًا، تهاجم حكومتها وجيشها بشأن عرقلة صفقة تبادل الأسرى.

وفي السياق ذاته، علقت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة على مقطع الفيديو المنشور للأسيرة الإسرائيلية، قائلة: «إشارة الحياة من ليري الباج دليل قوي على ضرورة الاستعجال بإعادة كل المحتجزين».

وأفادت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة: «ندعو الجميع للخروج هذا المساء للمشاركة بالاحتجاجات وحملات الاعتصام»، متابعة: «تبقى 16 يومًا للمهلة التي حددها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ولا يجب أن نفقد هذه الفرصة التاريخية».

أسيرة إسرائيلية تهاجم حكومتها وجيشها بسبب عرقلة صفقة تبادل الأسرى

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» مقطع فيديو مصور لأسيرة إسرائيلية في غزة، بعنوان «هل تريدون قتلنا»، مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير 2024، تعبر من خلاله عن استيائها جراء تجاهل حكومتها وجيشها من معاملتهم في قضية تبادل الأسرى.

وقالت الأسيرة الإسرائيلية بمقطع الفيديو: «أنا ليري الباج وعمري 19 سنة، أنا أسيرة في غزة منذ أكثر من 450 يوما، ومنذ تلك اللحظة حياتي توقفت، اليوم بداية عام جديد كل العالم يحتفل فقط، نحن نبدأ عام مظلم وعام من الوحدة».

وأضافت: «نحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا، حتى العالم بدأ ينسانا ولا يهتم لمعاناتنا، أمي، أبي، روني، شاي وجاي ونير، وعائلتي، وأصدقائي، أنا أحبكم ومشتاقة لكم كثيرًا»، متابعة: «يا حكومة إسرائيل، إذا كان أحباؤكم هم الذين في الأسر هل كانت الحرب ستستمر حتى الآن؟! حقا أريد أن أسألكم، هل تريدون قتلنا؟.