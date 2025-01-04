الشباب والرياضة تنظم دورة إسعافات أولية إنعاش قلبي لمدربي الأولمبياد الخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 05:30 مساءً - نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالشراكة مع الأولمبياد الخاص المصري واللجنة الطبية العليا والهلال الأحمر المصري، دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، لمدربي الرياضيين من ذوي الهمم.

أُقيمت الدورة على مدار يومين متتاليين بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية في المعادي، وخصصت لمدربي الأولمبياد الخاص العاملين مع الرياضيين من ذوي الهمم بالأندية والهيئات الرياضية المسجلة.

الشباب والرياضة تنظم دورة إسعافات أولية وإنعاش قلبي لمدربي الأولمبياد الخاص

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن دعم رياضيي ذوي الهمم وضمان سلامتهم الصحية يُعد أولوية قصوى ضمن استراتيجية الوزارة. وأوضح أن تنظيم هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز معايير الأمان الصحي في القطاع الرياضي، مشددًا على أهمية تزويد الكوادر الفنية والإدارية بمهارات التدخل السريع للتعامل مع حالات الطوارئ وضمان استمرارية الأنشطة الرياضية بأمان.

الشباب والرياضة تنظم دورة إسعافات أولية وإنعاش قلبي لمدربي الأولمبياد الخاص

شملت الدورة تدريبات نظرية وعملية قدّمها خبراء متخصصون، ركزت على التعامل مع الإصابات الشائعة في الملاعب، مثل النزيف، الكسور، والجروح، إضافة إلى التدخل الفوري في حالات الطوارئ الطبية. وحصل المشاركون في الدورة على شهادات معتمدة تؤهلهم للتعامل بكفاءة في المواقف الحرجة.

الشباب والرياضة تنظم دورة إسعافات أولية وإنعاش قلبي لمدربي الأولمبياد الخاص

وتواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ هذه الدورات بشكل دوري ضمن استراتيجيتها الطموحة لتعزيز السلامة الصحية داخل المنشآت الرياضية، مع أولوية الاهتمام الخاص برياضيي ذوي الهمم.

الشباب والرياضة تنظم دورة إسعافات أولية وإنعاش قلبي لمدربي الأولمبياد الخاص

تقام الدورات ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة في بناء بيئة رياضية آمنة ومستدامة تدعم رياضيي ذوي الهمم وتساهم في تحقيق إنجازاتهم.

أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

من ناحية أخرى، أطلقت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، سادس أفواج رحلات "اعرف بلدك" قطار الشباب للأقصر وأسوان، بمشاركة شباب من مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن رحلات الأقصر وأسوان تمثل فرصة فريدة للشباب للتعرف على تاريخ مصر العريق وثقافتها الغنية، هذه المدن ليست فقط وجهات سياحية، بل هي مراكز حضارية تعكس حضارة آلاف السنين، ونحرص من خلال هذا البرنامج أن يتعرف كل شاب وشابة على تاريخ وحضارة مصر العريقة، وأن يشعر بالانتماء لهذا الوطن الغني بالتاريخ والمستقبل.

أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الهدف من برنامج "اعرف بلدك" هو تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، فزيارة المواقع التاريخية في الأقصر وأسوان تتيح لهم فهم عميق لتراثهم الثقافي وتاريخهم، كما أنها تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

برنامج رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

يتضمن البرنامج زيارة المناطق السياحية بأسوان مثل السد العالي، متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، القرية النوبية، معبد فيلة، بالإضافة إلى المزارات السياحية بالأقصر مثل وادي الملوك، جزيرة الموز، معبد حتشبسوت، متحف الأقصر، معابد هابو، معبد الكرنك، معبد الأقصر. وجولات حرة بمحافظتي الأقصر وأسوان.

أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

رحلات قطار الشباب ضمن برنامج اعرف بلدك

يأتى ذلك ضمن برامج تنشيط السياحة الداخلية والتى يتم تنظيمها بمعرفة وزارة الشباب والرياضة بتنظيم رحلات بقطارات السكة الحديد خلال الفترة من 22 نوفمبر 2024 حتى يوم 27 فبراير 2025بمعدل قطارين أسبوعيًا فى الاتجاهين حيث يقوم من القاهرة إلى أسوان رحلة الذهاب يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب ورحلة العودة من أسوان إلى القاهرة يوم الخميس من كل أسبوع خلال تلك الفترة.

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