يانج أفريكانز يفوز على مازيمبي 3-1 في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 05:30 مساءً - فاز فريق يانج أفريكانز على نظيره مازيمبي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

افتتح مازيمبي التسجيل عن طريق حارس مرمى الفريق أليو بادارا فاتي من ركلة جزاء في الدقيقة 16، قبل أن يعاقبه يانج أفريكانز بثلاثة أهداف عن طريق كليمون فرانسيس زيزي “هدفين” وستيفان عزيز كي في الدقائق 33، 56، 60.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

بلوزداد يوقف رقم الأهلي القياسي في دوري أبطال إفريقيا

خسر الأهلي من مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت، مساء أمس الجمعة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبخسارة النادي الأهلي اليوم أمام شباب بلوزداد توقف رقمه القياسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عند 27 مباراة علي التوالي دون هزيمة في البطولة الإفريقية حيث يعد الأحمر صاحب الرقم القياسي في سلسلة المباريات بدون هزيمة.

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