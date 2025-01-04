الرياضة - 05:26 - صقيع وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 05:26 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد 5 يناير 2025، مشيرة إلى سقوط الأمطار على أغلب محافظات مصر.

حالة الطقس غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد 5 يناير 2025

وعن الظواهر الجوية فهناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعةـ وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار والرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية: جنوبية.

درجات الحرارة غدا الأحد 5 يناير 2025

درجات الحرارة غدا الأحد 5 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 10 العاصمة الإدارية 20 09 6 أكتوبر 19 09 بنها 20 10 دمنهور 19 10 وادي النطرون 20 10 كفر الشيخ 19 09 المنصورة 19 09 الزقازيق 20 10 شبين الكوم 20 09 طنطا 19 09 دمياط 20 12 بورسعيد 21 13 الإسماعيلية 22 10 السويس 22 11 العريش 22 06 رفح 21 05 رأس سدر 22 09 نخل 22 04 كاترين 15 02 الطور 24 11 طابا 22 09 شرم الشيخ 25 12 الإسكندرية 17 19 العلمين 16 08 مطروح 17 09 السلوم 17 09 سيوة 19 07 رأس غارب 25 12 الغردقة 26 13 سفاجا 25 13 مرسى علم 26 14 شلاتين 29 17 حلايب 27 18 أبو رماد 28 17 رأس حدربة 26 17 الفيوم 20 06 بني سويف 20 05 المنيا 20 05 أسيوط 20 04 سوهاج 21 06 قنا 23 09 الأقصر 24 08 أسوان 26 10 الوادي الجديد 22 08 أبو سمبل 24 12

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