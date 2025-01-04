الرياضة - 05:46 - موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1446 هـ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1446 هـ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - هل نحن أمام جائحة جديدة؟ فيروس يشبه الإنفلونزا يثير القلق عالميًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - هل نحن أمام جائحة جديدة؟ فيروس يشبه الإنفلونزا يثير القلق عالميًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بنهاية تعاملات السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بنهاية تعاملات السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

كارول سماحة: الخيانة أكثر عند المرأة لهذا السبب - أخبار كلمتك

كارول سماحة: الخيانة أكثر عند المرأة لهذا السبب - أخبار كلمتك

قناة عربية تحصل على حقوق عرض فيلم “Limbo” - أخبار كلمتك

قناة عربية تحصل على حقوق عرض فيلم “Limbo” - أخبار كلمتك

بايدن يوافق على بيع أسلحة لإسرائيل بـ8 مليارات دولار - أخبار كلمتك

بايدن يوافق على بيع أسلحة لإسرائيل بـ8 مليارات دولار - أخبار كلمتك

القبض على أحد المقربين من سهيل الحسن القائد بالجيش السوري في عهد الأسد - أخبار كلمتك

القبض على أحد المقربين من سهيل الحسن القائد بالجيش السوري في عهد الأسد - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي ينتصر لغدير الشرعبي بشأن قضية مقتل والدها وترقب قرارات صارمة - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي ينتصر لغدير الشرعبي بشأن قضية مقتل والدها وترقب قرارات صارمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد رزق يكشف عن سبب عدم حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد رزق يكشف عن سبب عدم حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

الشباب والرياضة تنظم دورة إسعافات أولية إنعاش قلبي لمدربي الأولمبياد الخاص - أخبار كلمتك

الشباب والرياضة تنظم دورة إسعافات أولية إنعاش قلبي لمدربي الأولمبياد الخاص - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:06 - مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر في نهائي خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:06 - مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر في نهائي خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:06 - مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر في نهائي خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 05:06 مساءً - بث مباشر مباراة عمان والبحرين، اليوم السبت، الموافق 4 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 26، والتي تقام حاليًا في دولة الكويت.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البحرين وعمان، في نهائي كأس الخليج «خليجي 26 اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «جابر الاحمد الدولي».

مشاهدة مباراة عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والخليجية صوب أرضية ستاد «جابر الاحمد الدولي»، والذي يحتضن صدام البحرين وعمان، وذلك في نهائي بطولة كأس الخليج.

تأهل منتخب البحرين إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26" بعد فوزه في مباراة الدور نصف النهائي على نظيره المنتخب الكويتي صاحب الضيافة بهدف دون رد.

وحجز منتخب عمان مقعده في نهائي بطولة خليجي 26 بعد فوزه على المنتخب السعودي في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد، ليلتقي مع منتخب البحرين في النهائي.

بث مباشر مباراة عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج

وتقدم كلمتك بث مباشر لـ مباراة عمان ضد البحرين، اليوم السبت، الموافق 4 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 26، والتي تقام حاليًا في دولة الكويت.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة عمان ضد البحرين، في نهائي كأس الخليج «خليجي 26 اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «جابر الاحمد الدولي».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

محمد عبد المنعم وش السعد، نيس يفوز على رين ويصعد للمركز الرابع في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق