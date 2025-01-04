الرياضة - 05:06 - مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر في نهائي خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 05:06 مساءً - بث مباشر مباراة عمان والبحرين، اليوم السبت، الموافق 4 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 26، والتي تقام حاليًا في دولة الكويت.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البحرين وعمان، في نهائي كأس الخليج «خليجي 26 اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «جابر الاحمد الدولي».

مشاهدة مباراة عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والخليجية صوب أرضية ستاد «جابر الاحمد الدولي»، والذي يحتضن صدام البحرين وعمان، وذلك في نهائي بطولة كأس الخليج.

تأهل منتخب البحرين إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26" بعد فوزه في مباراة الدور نصف النهائي على نظيره المنتخب الكويتي صاحب الضيافة بهدف دون رد.

وحجز منتخب عمان مقعده في نهائي بطولة خليجي 26 بعد فوزه على المنتخب السعودي في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد، ليلتقي مع منتخب البحرين في النهائي.

بث مباشر مباراة عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج

وتقدم كلمتك بث مباشر لـ مباراة عمان ضد البحرين، اليوم السبت، الموافق 4 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 26، والتي تقام حاليًا في دولة الكويت.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة عمان ضد البحرين، في نهائي كأس الخليج «خليجي 26 اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «جابر الاحمد الدولي».