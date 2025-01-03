الرياضة - 09:00 - خلال «حقائق وأسرار».. أقوى رسالة من مصطفى بكري لأحفاده وجموع الشعب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:00 مساءً - عاد الإعلامي مصطفى بكري، بذاكرته إلى 10 سنوات مضت، خلال مقدمته الثرية والمثيرة في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم، الجمعة، مؤكدا أنه بهذه المقدمة يوجه رسالة لأحفاده عن تلك السنوات، وما عاشته مصر إبان ثورة يناير2011، والتي قام بها شباب بريء، لكن اقتنصها منهم الإرهابيون مستغلين برائتهم ونقاء قلوبهم.

وتحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل تلك الأيام، مشيرا إلى دور المشير محمد حسين طنطاوي وخلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حمل الإثنان كفنيهما على أكتافهما في سبيل حماية مصر.

وتابع مصطفى بكري، أن "رجال الشرطة تعرضوا لمؤامرة وأبناء الضباط والجنود عاشوا أخطر الفترات الصعبة فى حياتهم، مشيرا إلى أن رجال الجيش المصري تحملوا رذالات وتطاولات البعض، كتموا غيظهم، واحترقت دمائهم من الغيظ".

في لحظات الأزمات يتجلى حب الوطن

وأشار مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أنه "في لحظات الأزمات، يتجلى حب الوطن بأسمى صوره، حيث نلتف حوله كحائط منيع، متناسين همومنا الفردية، ومتوحدين خلف القيادة الحكيمة. نقدم أرواحنا حماية لجيشنا، ونغرس في نفوس أبنائنا قيم الشجاعة والانتماء".

وعلق مصطفى بكري قائلا: نحمل تضاريس الوطن على ملامحنا، ونوجه أنظارنا نحو قبلة واحدة هي مصر، أرض النيل، وترابها الممتد من أقصى الجنوب إلى شواطئ المتوسط، ومن الغرب حيث حدود ليبيا إلى الشرق على ضفاف البحر الأحمر.

وأضاف خلال تقديمه برنامج" حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد":"سأحكي في يوم ما لأحفادي حينما يكبرون أن الأكاذيب والشائعات كانت تحاصرنا من كل مكان، وهناك من أرادوا تخريب الوطن والقفز على المظاهرات السلمية، وأن هناك من أحرقوا المجمع العلمي وقلنا عنهم نشطاء سياسيون، سأقول لهم إن من لا يعرف قيمة الوطن لا يستحق العيش فيه.

وأوضح، سأقول لأحفادي، إن هناك من هددوا بإحراق الوطن، وقتلوا أشرف الرجال، وأن رجال الشرطة تعرضوا لمؤامرة والضباط والجنود عاشوا أصعب لحظات في حياتهم، وأن جيشكم العظيم كان يتولاه رجل مصري نوبي صعيدي عظيم عاش ومات وهو يردد اسم مصر، إنه المشير محمد حسين طنطاوي، وأن هناك رجلا كان يعمل من خلف الستار بجانب المشير اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يتولى مهمة المخابرات وسأقول لهم إن القوات المسلحة تعرضت لكل سبل الاستفزاز ولكنهم أمسكوا على أعصابهم من أجل الدولة.

المشير طنطاوي والسيسي

وقال مصطفى بكري، "سأحكي لأحفادي، إن دور هذا الرجل في تلك المرلحة هو حماية الوطن والدفاع عنه، وأن القائد العام الرئيس عبد الفتاح السيسي كان صادقاً في وعده وولى وجهه تجاه المحرومين واتجه إلى ذوي الهمم لم يعرهم أحد اهتمام قبل الرئيس السيسي، فهو منحهم الكثير من المميزات التي حرموا منها جميعا حتى أصبحوا طرفاً في كل مجالات الحياة وأصبحوا عنصراً أساسيا.

وتابع سأقص على أحفادي أن السيسي كان بإمكانه أن يمنحنا منحاً شهرية أو سنوية، ولكن كان يترك الدولة دون تطوير، وأنه صرف 10 تريليون جنيه على الأقل لعودة الحياة وفتح الشرايين وقضى على فيروس سي وأقام مبادرة 100 مليون صحة واستصلح 4.5 مليون فدان، وأقام المصانع، سأقول إن 112 منطقة خطرة كان أهلها يعيشون في مناطق عشوائية لا تصلح للحياة ولكن الرئيس بنا لهم مناطق خدمية".

و سأقول لهم إن شرطة مصر وحوش لا يهابون أحد، وإن الشعب المصري شعب عصي أبي تخطى وتحمل الصعاب لأجل وطنه، وسأقول لهم إن حكمة هذا الرجل وذكاؤه جعله ينجوا بمصر وجيش مصر وسلح الجيش أقوى تسليح، وإن شجاعته جعلته يتحدث دون أن يتبع أحد أو أي إملاءات خارجية، وسأقول لهم أيضاً إن قلة من الخونة والمغيبين أرادوا دفع الوطن إلى الهاوية ونشر الفوضى ولكنه كان دوما مع الناس

وختم مصطفى بكري قائلا:"سأختم كلمتى مع أحفادي غداً سيأتي يوماً تعرفون قيمة المكان ومعنى الزمان وقيمة الوطن لنحمي مصر، فمصر الموقع والموضع، وأن مصر ستدوس على كل الخونة والمتآمرين عملاء المخابرات الأجنبية، نحن ندرك تمامًا أن المؤامرات لا تهدأ ولا تمنحنا فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث محاولات التسلل المستمرة، والحروب الإعلامية الممنهجة، والشائعات المغرضة التي تستهدف تشويه أنقى الرجال.

وأخيرا، أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه يجب علينا أن ندرك أن المؤامرات على مصر لا تتوقف ولا تعطينا فرصة لالتقاط الأنفاس، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأكاذيب والشائعات والادعاءات الرخيصة على أشرف رجال الوطن.