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كأس مصر، طلائع الجيش يطيح بـ الأوليمبي بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ 16 - أخبار كلمتك

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كأس مصر، طلائع الجيش يطيح بـ الأوليمبي بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ 16 - أخبار كلمتك

كأس مصر، طلائع الجيش يطيح بـ الأوليمبي بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ 16 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:44 مساءً - كأس مصر، فاز فريق طلائع الجيش علي نظيره الأوليمبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدفين لكل فريق في الوقت الأصلي والإضافي، في المباراة التي جرت على استاد جهاز الرياضة العسكري في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

سجل طلائع الجيش أربعة ركلات جزاء وأضاع واحدة.

واحرز الأوليمبي ثلاث ركلات واضاع ركلتين.

وتأهل فريق طلائع الجيش الي دور ال16منتظرا الفائز من مباراة سيراميكا ولافيينا.

وتعادل فريق طلائع الجيش ونظيره الأوليمبي بهدفين لكل فريق في الوقت الأصلي والإضافي، في المباراة التي جرت على استاد جهاز الرياضة العسكري في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

أحرز هدف التقدم لفريق طلائع الجيش في مرمى الأوليمبي اللاعب عماد فتحي في الدقيقة 27 وتعادل بعدها فريق الأوليمبي، وأحرز رجب عمران الهدف الثاني للطلائع من ضربة جزاء في الدقيقة 91 وتعادل يوسف إسحاق للأوليمبي في الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني. 

وبهذه النتيجة اتجه الفريقان للعب شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح.

فوز فاركو على الترسانة

وانتهت مباراة فريقي فاركو ضد الترسانة بنتيجة 1/3 لفاركو، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق فاركو لدور الـ16.

سجل أهداف فاركو في مرمى الترسانة، أحمد شريف وعمر رضا وباباكار نداي، بينما سجل مازن خالد هدف الشواكيش الوحيد.

تغلب الجونة على القناة

انتهت مباراة فريقي الجونة والقناة بنتيجة 0/2 للجونة، على ملعب خالد بشارة، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل فافور حكيم وسيف شيكا هدفي فريق الجونة في مرمى القناة.

كما تلقى أحمد رضا لاعب الجونة البطاقة الحمراء في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 66 تلقى محمود بحيري لاعب القناة البطاقة الحمراء.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق الجونة لدور الـ16.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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