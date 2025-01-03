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تشكيل شباب بلوزداد الجزائري لمباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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تشكيل شباب بلوزداد الجزائري لمباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

تشكيل شباب بلوزداد الجزائري لمباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:24 مساءً - أعلن عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، التشكيل الأساسي لمواجهة النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل شباب بلوزداد ضد الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، محمد إسلام بالخير.

خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: فريد شعال، بدر الدين سوياد، أسامة دايباش، هيدي شعبي، محمد عزي، إسلام سليماني، يوسف كوني، رزقي حمرون وعرفات دومبيا.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا 

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم، كريم الدبيس، وسام أبو علي، حسين الشحات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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