الإسماعيلي يتقدم 5 مراكز بترتيب الدوري بعد قرار الرابطة بمعاقبة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 07:44 مساءً - الإسماعيلي، شهد جدول ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز، تقدم فريق الاسماعيلي عدة مراكز في الترتيب، بعد قرار رابطة الأندية باعتماد فوز الدراويش على مودرن سبورت 3-0، بعد قيام الأخير بمخالفة لائحة الدوري الممتاز، وإشراك 6 لاعبين أجانب في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

مودرن سبورت يخالف لائحة الدوري

ووفقا للائحة الدوري المصري فقد خالف فريق مودرن سبورت نص المادة التالية: "لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد خمسة لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول"، وحيث أن المسؤولية تقع على مدير الفريق و/أو إداري الفريق وفقًا للمادة (3/10) من لائحة المسابقة.

كما أن المادة (3/8) من لائحة المسابقة قد نصت على: "في حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيًا، يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرًا للمباراة بنتيجة (0-3)". وعليه فإن مشاركة اللاعب السادس في المباراة مشاركة غير قانونية وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه.

وعليه، ووفقًا للمادة (3/8) من لائحة المسابقة، فقد تقرر اعتماد نتيجة المباراة (0-3) لصالح نادي الإسماعيلي.

الإسماعيلي يتقدم 5 مراكز بجدول الدوري

وتقدم الإسماعيلي خمسة مراكز دفعة واحدة في جدول الدوري الممتاز، بعد أن ارتفع رصيد من 6 نقاط إلى 9 نقاط، ليتقدم من المركز الثالث عشر إلى المركز الثامن.

جدول الدوري المصري بعد اعتماد فوز الإسماعيلي على مودرن

1- الزمالك - 14 نقطة.

2- بيراميدز - 14 نقطة.

3- الأهلي -12 نقطة.

4- المصري - 12 نقطة.

5- سيراميكا كليوباترا - 12 نقطة.

6- زد - 10 نقاط.

7- فاركو - 10 نقاط.

8- الإسماعيلي – 9 نقاط.

9-بتروجيت - 9 نقاط.

10- الاتحاد السكندري- 9 نقاط.

11- غزل المحلة - 8 نقاط.

12- البنك الأهلي- 8 نقاط.

13- طلائع الجيش- 8 نقاط.

14- حرس الحدود - 6 نقاط.

15- إنبي - 6 نقاط.

16- الجونة - 6 نقاط.

17- سموحة - 5 نقاط.

18- مودرن سبورت - 4 نقاط.

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