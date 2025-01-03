يمتد لـ 4 أيام، انطلاق معسكر تطوير حكام الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 07:29 مساءً - الحكام، انطلق، صباح اليوم الجمعة، معسكر حكام الدوري الممتاز الذي تنظمه لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري، ويمتد لأربعة أيام، وذلك في إطار خطة تطوير التحكيم المصري والارتقاء بمستواه خلال المرحلة المقبلة.

تقسيم الحكام لمجموعتين

وتم تقسيم الحكام لمجموعتين، انتظمت الأولى في المعسكر صباح اليوم الجمعة، وينتهي في الثامنة مساء غد السبت، بينما ينطلق معسكر المجموعة الثانية في العاشرة صباح الأحد، وينتهي في الثامنة مساء الاثنين المقبل.

وفي بداية المعسكر، رحب الكابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالحضور، كما حرص على توجيه تعليمات عامة لجميع الحكام بضرورة الالتزام والانضباط والتركيز الشديد بهدف عدم تكرار الوقوع فى الأخطاء قدر الإمكان.

مشاركة رموز التحكيم

وشهد اليوم الأول للمعسكر تواجد رموز وخبراء التحكيم المصرى وعلى رأسهم الكابتن أحمد الشناوى والكابتن جمال الغندور والكابتن عصام عبد الفتاح، بجانب أعضاء لجنة الحكام الكابتن هشام صلاح والكابتن فهيم عمر والكابتن جهاد جريشة والدكتور عزب حجاج والكابتن سيد مراد والكابتن جيمس حنا.

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