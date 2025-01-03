جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بشأن الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 07:09 مساءً - طالب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بضرورة تعاقد السبيرز مع لاعبين يناسبون طموحاته على المدى الطويل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، المقررغلقها 3 فبراير المقبل.

وذكر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، أن الفريق عانى من العديد من الإصابات طوال النصف الأول من الموسم، ما أدى إلى اقتراحات بدخول سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق.

جوارديولا يفتح الباب أمام عدم إبرام تعاقدات جديدة في مانشستر سيتي بالميركاتو الشتوي

وحرص جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة وست هام في البريميرليج، غدا السبت، على التأكيد على صعوبة إتمام الصفقات في يناير.

وعندما سئل عما إذا كان مانشستر سيتي سيبرم تعاقدات هذا الشهر، قال: "لا أعرف الآن، الأمر ليس سهلا، ربما نبرم تعاقدات جديدة، وربما لا نتعاقد مع أي لاعب".

وأضاف: "يجب على النادي أن يكون حكيما، لا تتعاقد لمجرد جلب لاعبين، نريد إضافة لاعبين بسبب الوضع الذي نمر به لأن الفريق يعاني من إصابات متكررة في كثير من الأحيان".

وأردف: "يتعين على النادي القيام بذلك، ولكن لست متأكدا مما إذا كان ذلك ممكنا".

جوارديولا يتحدث عن مبراة مانشستر سيتي ضد وست هام

وكشف جوارديولا أن جاهزية لاعبيه لم تتغير إلى حد كبير عن المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي التي فاز بها الفريق 2-0.

وغاب إيدرسون وروبن دياز وماثيوس نونيز وجون ستونز إلى جانب الغائبين لفترة طويلة أوسكار بوب ورودري، عن مباراة ليستر الأخيرة.

وعلى الرغم من عودة نونيز وإيدرسون مؤخرا للتدريبات، يبدو من المرجح أن يختار مدرب السيتي نفس اللاعبين للمباراة أمام وست هام، حيث أكد: "إنه مشابه لما كنا عليه في ليستر".

وأضاف: "يتحسن دياز لكنه غير جاهز للغد، وأمس تدرب إيدي بشكل أفضل، كانت أول جلسة تدريبية دون اضطراب في ساقه".

وذكرت تقارير أن رودري يستهدف العودة إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي، بعد إصابته في الرباط الصليبي، حيث احتاج اللاعب الإسباني إلى الخضوع لعملية جراحية في الركبة بعد إصابته في مباراة أرسنال وتم استبعاده فعليا لنهاية الموسم.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه العودة في وقت أقرب، أجاب المدرب: "آمل ذلك، من المهم أن يتعافى جيدا. إذا عاد في نهاية الموسم سيكون شيئا رائعا، الهدف هو التعافي بشكل جيد ليكون جاهزا في نهاية الموسم".

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