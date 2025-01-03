باريس سان جيرمان يقترب من حسم صفقة نيكو ويليامز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 07:09 مساءً - دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاوضات رسمية مع نجم منتخب إسبانيا وفريق أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورغم تراجع أدائه وأرقامه التهديفية مع بيلباو خلال الموسم الجاري، لا يزال نيكو ويليامز (22 عاما) محط أنظار الكثير من الأندية الكبرى في أوروبا، وفي مقدمتها برشلونة الذي يعيش وضعا ماليا صعبا لكنه يطمح، مع ذلك، إلى الاستفادة من خدمات الجناح الدولي.

وبعد تألقه في كأس أمم أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو 2024، وتتويجه باللقب الدولي الأول في مسيرته، كان ويليامز محل مفاوضات طويلة وشاقة مع نادي برشلونة لكن الصفقة لم يٌكتب لها أن تحصل لسببين الأول يتعلق بعدم قدرة برشلونة على دفع الشرط الجزائي في عقد المهاجم الإسباني والبالغ 60 مليون يورو، والثاني عدم تحمس ويليامز نفسه للخروج في ذلك الوقت.

نيكو ويليامز ضمن اهتمامات باريس سان جيرمان وكبار أندية أوروبا

ورغم تراجع أرقامه التهديفية خلال النصف الأول من الموسم الجاري، لا يزال ويليامز هدفا للكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة، وفقا لما أوردته صحيفة "إل ديسمارك" (el desmarque) الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن "باريس سان جيرمان كان آخر الأندية التي دخلت مسار التفاوض من أجل ضم جناح أتلتيك بيلباو، إذ يبحث مسؤولو بطل فرنسا عن مهاجم إضافي، ولم يتخلوا بالمرة عن متابعة الطريق المؤدية إلى نيكو ويليامز.

وأضافت أن رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي وافق على دفع أكثر من الشرط الجزائي في عقد جناح أتلتيك بيلباو المحدد بـ 58 مليون يورو.

ووفقا للمصدر ذاته، أصبح باريس سان جيرمان هو الأقرب للفوز بخدمات نيكو ويليامز خصوصا أن الوضع المالي الصعب للغاية لنادي برشلونة يعد عاملا إضافيا يقرب الجناح الدولي من باريس.

وفضلا عن برشلونة وباريس سان جيرمان، يوجد اهتمام متزايد من نادي آرسنال بالجناح نيكو ويليامز، لكن الفريق الأقرب والأكثر استعدادا لتلبية شروط أتلتيك بيلباو حتى الآن هو بطل الدوري الفرنسي.

أرقام نيكو ويليامز هذا الموسم

وخاض نيكو ويليامز (22 عاما) خلال الموسم الجاري 23 مباراة مع أتلتيك بيلباو في كل المسابقات وأحرز هدفين كما صنع 6 أهداف أخرى.

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