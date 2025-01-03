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موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

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موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 07:09 مساءً - يُعقد في الواحدة ظهر غدًا السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بأحد فنادق برج العرب، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق، بجانب مسؤولي فريق المصري البورسعيدي، ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الفني مناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء، والاتفاق على زي الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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