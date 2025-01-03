الرياضة - 07:00 - هيئة الرقابة النووية تصدر أذون تشغيل لمنشآت تابعة لهيئة المواد النووية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 07:00 مساءً - أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية لائحة الترخيص بتصنيع الأنظمة والمعدات والمكونات الهامة للأمان لمحطات الطاقة النووية، وذلك في إطار الالتزام بالتوجيهات الرئاسية بضرورة توطين التكنولوجيا، وتشجيع الصناعات الوطنية.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أنه جرت أيضا الموافقة على اللائحة التنظيمية للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية لتعزيز فاعلية المنظومة الوطنية للأمن النووي لضمان الالتزام بوضع إطار تشريعي ورقابي يكفل توفير الحماية المادية المناسبة للمواد والمنشآت النووية على المستوى الوطني ويسهم في تعزيز حماية الانسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة وكذا ثقة الجمهور نحو توفير بيئة أكثر أمنا للمواد والمنشآت النووية.

كما صدر عن الاجتماع إذن منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وكذا أربعة أذون تشغيل لهيئة المواد النوويه حتى عام 2029، وذلك بعد التأكد من الامتثال لمتطلبات الأمان والوقاية الاشعاعية ومراجعة وتقييم كافة المستندات، و ضرورة الالتزام بالاشتراطات المرفقة طوال فترة الممنوحة لتلك الأذون والتراخيص.