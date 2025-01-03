الرياضة - 05:26 - سعر الذهب يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض.. ما السبب؟ «الأصفر» يختتم تعاملات اليوم الجمعة بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 05:26 مساءً - لا يزال سعر الذهب يتأرجح بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى نظرا لعدة عوامل محلية وعالمية، فعلى المستوى المحلي حافظ سعر الذهب على استقراره بمختلف الأعيرة، في سوق الصاغة بمصر، بختام تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025، عقب تذبذب سعرالذهب خلال الساعات الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض، نظرا لاحتفالات أعياد رأس السنة الجديدة، وأعياد الميلاد.

ورغم أننا في فترة أعياد الميلاد، حيث من المفترض أن ترتفع عمليات شراء الذهب للتهادي، لكن لوحظ أن عمليات البيع كانت مرتفعة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا ومبيعًا في الأسواق من قبل المستثمرين، الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30080 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الجمعة 3 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه عيار 22 3939 جنيهًا 3912.75 جنيه عيار 21 3760 جنيهًا 3735 جنيهًا عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيهًا عيار 12 2148.5 جنيه 2134.25 جنيه عيار 9 1611.5 جنيه 1600.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 30080 جنيهًا 29880 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2647.4 دولار 2647.13 دولار

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بالأسواق ليسجل نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، فوصل إلى 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية استقرارًا بختام تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 في الصاغة، ليسجل نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل استقرارًا بختام تعاملات اليوم في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة نحو 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وحافظ سعر الذهب عيار 9 بختام تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025، على استقراره حيث وصل إلى 1611.5 جنيه للبيع، و1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر بختام التعاملات في الأسواق نحو 30080 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.