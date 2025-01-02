تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ناصر ماهر للقلعة البيضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:40 مساءً - كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ناصر ماهر للقلعة البيضاء.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "رشحت ناصر ماهر للزمالك ولم أكن أعرف أنه سيكون أفضل لاعب في مصر، وتعاقدنا معه دون دفع أموال لنادي مودرن فيوتشر".

وأضاف: "ناصر ماهر سيكون أفضل لاعب في مصر هذا الموسم، وكان يريد الانتقال بشدة للقلعة البيضاء".

حقيقة اقتراب ناصر ماهر من مباراة المصري المقبلة

وكشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة اقتراب ناصر ماهر صانع الألعاب من اللحاق بمباراة المصري المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وقال الجهاز الفني: اللاعب لن يلحق بمباراة الزمالك والمصري القادمة ومازال يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

وعلي صعيد متصل احتفل نادي الزمالك بفوزه التاريخي على غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما عام 1942 في بطولة دوري القاهرة.

فوز الزمالك التاريخي على الأهلي

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على فيس بوك صورة، وعلقت: “الحقائق التاريخية ثابتة، في مثل هذا اليوم.. الفوز الأكبر في تاريخ مباريات الديربي”.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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