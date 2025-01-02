إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:20 مساءً - كأس السوبر الإيطالي، تأهل فريق إنتر ميلان إلي نهائي كاس السوبر الإيطالي بعد الفوز علي أتالانتا بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في نصف نهائي البطولة ذاتها، واحتضناها العاصمة السعودية الرياض.

وسجل هدفي الفوز لفريق إنتر ميلان اللاعب دومفريس في الدقيقة 49 والدقيقة 61.

وكان فريق أتالانتا سجل هدف في الدقيقة 75 لكن تم ألغاءه بعد العودة لتقينة الـ VAR.

تشكيل أتالانتا ضد إنتر ميلان

وجاء تشكيل أتالانتا ضد إنتر ميلان في السوبر الإيطالي كالتالي:

تشكيل إنتر ميلان ضد أتالانتا

وجاء تشكيل إنتر ميلان ضد أتالانتا في السوبر الإيطالي كالتالي:

وتستضيف السعودية منافسات بطولة السوبر الإيطالي للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة، حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة، قبل أن تستضيف النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة 4 فرق.

فيما يلعب ميلان مع يوفنتوس مساء غدا الجمعة في دور نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي

ويتأهل الفائز من المواجهة الأولى، إنتر ميلان وأتالانتا، لمواجهة الفائز من المباراة الثانية، ميلان ويوفنتوس، في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم السادس من يناير الجاري في ملعب "الأول بارك".

ويعد يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الإيطالي، حيث حقق البطولة 9 مرات آخرها في 2020، ويأتي بعده الإنتر بـ8 ألقاب، ثم ميلان بـ7 ألقاب ولم يتوج فريق أتالانتا باللقب عبر تاريخه.

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