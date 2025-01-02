زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

العربية: حماس تجند مقاتلين جدد في غزة - أخبار كلمتك

العربية: حماس تجند مقاتلين جدد في غزة - أخبار كلمتك

الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا - أخبار كلمتك

الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا - أخبار كلمتك

كيف تشترك بخدمة الموبايل البنكي من ماكينات الصراف الالي في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

كيف تشترك بخدمة الموبايل البنكي من ماكينات الصراف الالي في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟ - أخبار كلمتك

مدرب فالنسيا الجديد: لقاء ريال مدريد فرصة للتطور - أخبار كلمتك

مدرب فالنسيا الجديد: لقاء ريال مدريد فرصة للتطور - أخبار كلمتك

فنان يمني يدعو للاحتشاد في ميدان السبعين - أخبار كلمتك

فنان يمني يدعو للاحتشاد في ميدان السبعين - أخبار كلمتك

المسوري يثير الجدل ويرد على مفتي عمان - أخبار كلمتك

المسوري يثير الجدل ويرد على مفتي عمان - أخبار كلمتك

أكسيوس: أمريكا تدرس ضرب المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

أكسيوس: أمريكا تدرس ضرب المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بـ1300 جنيه، الترجي يصدر بيانا رسميا بشأن تذاكر مباراة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بـ1300 جنيه، الترجي يصدر بيانا رسميا بشأن تذاكر مباراة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

بـ1300 جنيه، الترجي يصدر بيانا رسميا بشأن تذاكر مباراة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:30 مساءً - أصدر نادي الترجي التونسي بيانا رسميا بشأن أزمة التذاكر المخصصة لجماهير الفريق خلال مباراة بيراميدز بـ دوري أبطال أفريقيا يتضمن عدد وسعر التذاكر المطروحة وموعد وأماكن بيعها. 

بيان الترجي التونسي 

وقال الترجي في بيانه عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك " يعلم الترجي الرياضي التونسي جماهيره الوفية أن الكتابة العامة للنادي تلقت هذا اليوم مراسلة تعلمها أنه تم تخصيص 500 تذكرة لجماهيرنا التي ستكون حاضرة خلال مباراتنا أمام  بيراميدز يوم الأحد القادم  بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة بما يعادل 5 بالمائة من عدد الجماهير المسموح لها بالدخول إلى الملعب.


واضاف " هذا وسيتم بيع التذاكر يوم السبت 4 يناير من الساعة 12:00 ( منتصف النهار ) إلى الساعة الثامنة مساءً بفرع WE في شارع الطيران بمدينة نصر مع اشتراط إظهار جواز السفر واختتم " وقد تم تحديد ثمن التذكرة ب1300 جنيه مصري.

 

بيان نادي الترجي

وأصدر نادي الترجي التونسي بيانًا رسميًا منذ أيام أعلن فيه عدم استجابة بيراميدز لطلبه بشأن التذاكر الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الترجي في بيان رسمي: "يعلم الترجي الرياضي أنصاره أن إدارة النادي وجهت 4 خطابات في شأن التذاكر الخاصة بمباراتنا القادمة ضد بيراميدز المصري، وطلبت تمكين جماهيرنا الذين سيتحولون إلى القاهرة لحضور اللقاء من نسبة 5 بالمائة من طاقة استيعاب الملعب، مثلما تنص عليه قوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك تفاديا للمشاكل والصعوبات التي تعرض لها جمهورنا في المناسبات السابقة".

وأضاف: "لقد وجه الترجي مراسلة أولى إلى إدارة بيراميدز يوم 18 ديسمبر وأمام غياب أي رد على هذا الخطاب، وجه النادي يوم 26 ديسمبر مراسلة ثانية في شكل تذكير بالمراسلة الأولى".

وأكمل البيان: "نظرا لعدم الحصول على أي إجابة من فريق بيراميدز، خاطب الترجي، الاتحاد المصري لكرة القدم في نفس الغرض عن طريق الاتحاد التونسي وذلك يوم 27 ديسمبر

يذكر أن بيراميدز خسر في لقاء الجولة الثالثة ضد الترجي بهدفين دون رد على ملعب رادس.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بعد وداع خليجي 26، الاتحاد السعودي يحسم مصير رينارد مع الأخضر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق