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بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها بالجزائر عقب ختام المران الرئيسي لمواجهة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

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بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها بالجزائر عقب ختام المران الرئيسي لمواجهة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها بالجزائر عقب ختام المران الرئيسي لمواجهة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:30 مساءً - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مقر إقامتها بالجزائر وذلك عقب ختام المران الرئيسي للفريق الذي أقيم اليوم على ملعب 5 جويلية وذلك استعدادا لموجهاة شباب بلوزداد غدا. 

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، مرانه الرئيسي على ملعب 5 جويلية في الجزائر؛ وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدًا، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الجزائر أمس الأربعاء استعدادًا لمواجهة  شباب بلوزداد الجزائري غدًا الجمعة. 

كواليس مران الأهلي الرئيسي لمواجهة بلوزداد 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران،  للتأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

بدأ المران بقراءة الفاتحة، ثم أدى اللاعبون فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – سمير محمد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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