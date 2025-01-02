الرياضة - 08:36 - كيف تسدد الضرائب والرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:36 مساءً - هل تساءلت يومًا عن كيفية تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة؟.

مع تزايد شحنات الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، أصبح من الضروري على المستوردين والمستخدمين فهم كيفية تسديد الرسوم الجمركية والضرائب بشكل صحيح لتجنب أي تأخير أو مشكلات قانونية.

وتقدم كلمتك لقرائها في السطور التالية كل ما يخص الضرائب والرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

ما هي الخطوات الأساسية لتسديد هذه الرسوم

1-تسجيل الجهاز عبر تطبيق «تليفوني»

2-قم بتحميل تطبيق «تليفوني» من متجر «Google Play»لأجهزة أندرويد أو من «App Store»لأجهزة آيفون.

3-افتح التطبيق وسجل بياناتك الشخصية، بما في ذلك رقم الهاتف المحمول.

4-أدخل الرقم التسلسلي «IMEI» للهاتف المحمول.

5-ستظهر لك قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على جهازك.

6-سداد الرسوم عبر التطبيق

7-بعد معرفة قيمة الرسوم، يمكنك سدادها مباشرةً عبر التطبيق باستخدام وسائل الدفع المتاحة.

8-يُفضل إتمام السداد في غضون 90 يومًا من تاريخ وصول الجهاز إلى مصر لضمان استمرار عمله.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، لن يكون عليهم دفع أي رسوم، حيث تُعفى هذا الفئة من التكاليف نظرًا لإقامتهم خارج البلاد.

وأوضح أن القرار يستهدف أولئك الذين اعتادوا جلب أجهزة هواتف من الخارج.

كما أشار إلى أن أي جهاز تم جلبه قبل تطبيق القرار لن يخضع لأي إجراءات جديدة، فيما سيُطبق القرار على الأجهزة التي تُستورد بعد بدء سريان القرار.

وأضاف أنه سيتم منح مهلة زمنية للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، وبعد انقضاء هذه المهلة، سيكون من حق الدولة تحصيل الرسوم المستحقة كما هو معمول به في معظم دول العالم.