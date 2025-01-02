الرياضة - 08:36 - «مصطفى بكري»: مصر تدعم الدولة السورية وليس الكيانات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:36 مساءً - كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أسباب تحفظ مصر في التعامل مع حكومة سوريا الجديدة والمعينة من قبل أبو محمد الجولاني.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إن مصر أصدرت بيانا بأنها تدعم الدولة السورية، وليس الكيانات، فالسياسة المصرية واضحة وثابتة لن تتغير، لافتاً إلى أن مصر لا تتعامل مع كيانات أو جماعات، ولكنها تتعامل مع منظمات رسمية.

وأضاف مصطفى بكري، أن مصر تتحفظ في التعامل مع النظام السوري الجديد والحكومة المعينة من قبل الجولاني بسبب أن أفكار أبو محمد الجولاني كما هي ولم تتغير.

وأوضح أن حكومة أبو محمد الجولاني من مدرسة تنظيم القاعدة وأغلبهم متهمين في جرائم إرهاب وقتل، مشيراً إلى أن لقاء الجولاني بمحمود فتحي قاتل الشهيد هشام بركات، أثار تساؤلات كثيرة، وكذلك السماح لعبد الرحمن القرضاوي بمقابلة الجولاني أثار بدض الشكوك لدى الدولة المصرية.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن الجولاني أعلن أكثر من مرة تمسكه بفكره المتطرف، كما أنه عين مقاتلين أجانب في الجيش السوري، معقباً الجولاني أعلن رفضه الديمقراطية والبرلمان والدستور، منوهاً إلى أن النظام الحالي في سوريا استقبل عناصر تابعة لجماعة الاخوان.