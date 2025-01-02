الرياضة - 08:36 - للمرة الثانية.. ارتفاع سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:36 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 2 يناير 2025، بأسواق الصاغة والمجوهرات في مصر، وذلك للمرة الثانية على التوالي، عقب استقرار سعر الذهب الآن ببداية التداولات الصباحية، حيث سجل سعر الذهب الآن عيار 21 في الأسواق نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك، لقرائها في التقرير التالي، سعر الذهب الآن في مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 والذي يأتي على النحو الآتي:

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب الآن عيار 24 اليوم الخميس 2 يناير 2025 في أسواق الصاغة نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 الآن في الأسواق المختلفة نحو 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

وأما عن سعر الذهب عيار 21 فوصل الآن في مصر عقب الزيادة الأخيرة إلى 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 الأكثر مبيعًا وطلبًا في محافظات صعيد مصر إلى 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 خلال تداولات اليوم الخميس في مصر نحو 2506.75 جنيه للبيع، و2490 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

وسجل سعر الذهب الآن عيار 12 في الأسواق نحو 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في أسواق الصاغة بمصر نحو 1611.5 جنيه للبيع، و1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وتأثر سعر الجنيه الذهب بالارتفاع الذي ضرب سعر الذهب في الأسواق ليسجل الآن نحو 30080 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصلت أوقية الذهب الآن اليوم الخميس 2 يناير 2025 إلى 2653.85 دولار للبيع، و2653.58 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتتراوح سعر المصنعية والدمغة في محال الصاغة بمصر بين 30 و65 جنيهًا، حيث تختلف بين محل وآخر في الأسواق، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار الخاص بـ الذهب، حيث تتراوح نسبة المصنعية في الأغلب بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.

توقعات سعر الذهب في عام 2025

وتوقع خبراء الاقتصاد أن عوامل ارتفاع أسعار الذهب في العالم مثل: «مشتريات البنوك المركزية القومية - التوترات الجيوسياسية العالمية - سياسات التيسير النقدي»، ستستمر في دعم ارتفاع سعر الذهب، مع الإشارة أيضًا إلى احتمالية انخفاض سعر المعدن الأصفر نتيجة سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مثل الرسوم الجمركية والتضخم المتزايد، والتي قد تؤثر على تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن سعر الذهب خلال السنة الميلادية الجديدة 2025 سيواصل في الارتفاع، نتيجة الطلب المتزايد من المستثمرين الباحثين عن الملاذ الآمن، والبنوك المركزية العالمية.