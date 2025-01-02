الرياضة - 12:41 - عيار 18 بـ 3205 جنيها.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:41 مساءً - ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديث بـ سوق الصاغة، وذلك تزامناً مع حالة التذبذب وعدم الاستقرار، التي تشهدها أسعار الذهب في مصر، حيث تتأرجح ما بين الارتفاع والانخفاض على مدار التعاملات.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

شهد سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس ارتفاعاً، وبلغ نحو 4274.25 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

زاد سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس، وسجل نحو 3918 جنيه للبيع، و3892 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

حقق سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس ارتفاعاً، ووصل نحو 3740 جنيهًا للبيع، و3715 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 2 يناير 2025، سجل نحو 3205.75 جنيه للبيع، و3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وأصبح سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس بقيمة 2493.25 جنيه للبيع، و2476.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وزاد سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس 2 يناير 2025، وسجل نحو 2137.25 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس نحو 1602.75 جنيه للبيع، و1592.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 29920 جنيها للبيع، و29720 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم الخميس نحو 2646.13 دولار للبيع، و2645.86 دولار للشراء.