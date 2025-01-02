كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب في قطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 12:40 مساءً - أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية عن موعد انطلاق ونهاية بطولة كأس العرب، والتى تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي، بعدما استضافت النسخة العاشرة في عام 2021، وانتهت بتتويج الجزائر.

ويستضيف الاتحاد القطري لكرة القدم، منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، وذلك على ملاعب كأس العالم 2022.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، كأس العرب بطولة رسمية تقام كل 4 سنوات.

جدير بالذكر، أن البطولة المقبلة من منافسات كأس العرب، ستكون النسخة الحادية عشر، كما سيشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان منتخب مصر قد شارك في البطولة عام 2021 بقطر باللاعبين المحليين فقط وعدد من المحترفين في الدوريات العربية، تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وحينها احتل "الفراعنة" المركز الرابع، بعد الهزيمة من تونس في نصف النهائي، وقطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

إقامة كأس العرب نسخة 2025 في قطر تحت مظلة الفيفا

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إقامة كأس العرب للمنتخبات في نسخته الحادية عشرة والثانية تحت مظلة الفيفا خلال عام 2025 في قطر.

وفي استعراض للبطولات التي سيُنظمها الفيفا خلال عام 2025، والتي ستكون على رأسها كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، أدرج الفيفا كأس العرب ضمن قائمة البطولات خلال عام 2025.

وقال الفيفا، عبر موقعه الإلكتروني، «بناء على طلب الاتحاد القطري لكرة القدم، ستستضيف قطر بطولة كأس العرب أعوام 2025 و2029 و2033، والتي ستتبع مبدأ المنافسة الدعوية غير المدرجة في روزنامة المباريات الدولية. الجزائر هي حاملة اللقب الحالي، بعد أن رفعت الكأس في بطولة 2021 في قطر بفوزها 2-0 على تونس».

واحتضنت قطر النسخة العاشرة من البطولة والأولى تحت مظلة الفيفا أواخر عام 2021، والتي شهدت تتويج الجزائر باللقب العربي للمرة الأولى في تاريخ منتخب الجزائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.