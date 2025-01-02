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الرياضة - 12:01 - الإجازات الرسمية 2025 في مصر لـ العاملين بالقطاع الخاص والحكومة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - الإجازات الرسمية 2025 في مصر لـ العاملين بالقطاع الخاص والحكومة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - الإجازات الرسمية 2025 في مصر لـ العاملين بالقطاع الخاص والحكومة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:01 مساءً - الاجازات الرسمية 2025.. يزداد معدل البحث من قبل المواطنين عن الإجازات الرسمية 2025 في مصر لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة، وذلك بعد أن أعلن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عن العطلات الرسمية لعام 2025.

الإجازات الرسمية 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواعيد الإجازات الرسمية 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الإجازات الرسمية 2025
الإجازات الرسمية 2025

العطلات الرسمية لعام 2025

تكون الإجازات الرسمية 2025 في مصر لـ الموظفين في القطاع الخاص، والعاملين بـ 66 وزارة وهيئة حكومية، بالإضافة إلى طلاب كافة المراحل التعليمية، ويتم الحصول عليها في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد، وذكرى الحروب والثورات.

الإجازات الرسمية 2025
الإجازات الرسمية 2025

مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر

إجازة عيد الميلاد المجيد

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الثلاثاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

إجازة ثورة 25 يناير

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم السبت 25 يناير بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

إجازة عيد الفطر

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الأحد 30 مارس - الثلاثاء 1 أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد شم النسيم

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الإثنين 21 أبريل بمناسبة عيد شم النسيم.

الإجازات الرسمية 2025
الإجازات الرسمية 2025

الإجازات الرسمية 2025 في مصر

إجازة عيد تحرير سيناء

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الجمعة 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982.

إجازة عيد العمال

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال.

إجازة عيد الأضحى

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الخميس 5 يونيو بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الجمعة 6 يونيو - الإثنين 9 يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة رأس السنة الهجرية

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الخميس 26 يونيو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الإجازات الرسمية 2025
الإجازات الرسمية 2025

الإجازات الرسمية 2025

إجازة ثورة 30 يونيو

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الإثنين 30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة ثورة 23 يوليو

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الأربعاء 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.

إجازة المولد النبوي الشريف

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الخميس 4 سبتمبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

إجازة انتصارات حرب أكتوبر

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الإثنين 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973 وانتصارات حرب أكتوبر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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