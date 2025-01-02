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الرياضة - 10:41 - الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. موجة صقيع وأمطار تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:41 - الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. موجة صقيع وأمطار تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. موجة صقيع وأمطار تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 10:41 صباحاً - حالة الطقس.. كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة للأسبوع المقبل وسبب غلق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مؤكدة أن غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية المتزايدة على الطرق السريعة.

حالة الطقس اليوم

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر.

الشبورة المائية

وتابعت منار غانم: الشبورة تبدأ في الظهور من الساعة 3:00 وحتى 4:00 فجرًا، مما يتطلب من قائدي المركبات توخي الحذر الشديد أثناء القيادة والالتزام بتعليمات المرور، مثل استخدام كشافات الشبورة والقيادة بهدوء تام.

انخفاض الرطوبة في المناطق الصحراوية

ونصحت الأرصاد بتأجيل المشاوير غير الضرورية إلى ما بعد الساعة 8:00 أو 9:00 صباحًا لتجنب التعرض للخطر، مؤكدة أن الشبورة المائية ستستمر حتى غدا الجمعة، بينما ستقل كثافتها تدريجيًا يوم السبت بفعل انخفاض الرطوبة في المناطق الصحراوية.

حالة الطقس الأسبوع المقبل

وبالنسبة للأسبوع القادم، أشارت الأرصاد إلى عودة التقلبات الجوية بدءًا من الأحد، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار على بعض المناطق، مما يتطلب الاستعداد لمواجهة الطقس المتغير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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