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الرياضة - 10:41 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:41 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 10:41 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 في سوق الصاغة، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3197.25 جنيه للبيع، و3175.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب بيع وشراء

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 2 يناير 2025، سجل نجو 4262.75 جنيه للبيع، و4234.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 2 يناير 2025، سجل نجو 3907.5 جنيه للبيع، و3881.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2 يناير 2025، سجل نجو 3730 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 2 يناير 2025، سجل نجو 3197.25 جنيه للبيع، و3175.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس 2 يناير 2025، سجل نجو 2486.75 جنيه للبيع، و 2470 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس 2 يناير 2025، سجل نجو 2131.5 جنيه للبيع، و 2117.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس 2 يناير 2025، سجل نجو 1598.5 جنيه للبيع، و1587.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025، سجل نجو 29840 جنيها للبيع، و 29640 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025، سجل نجو 2634.95 دولار للبيع، و 2634.68 دولار للشراء.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب
سعر الذهب لحظة بلحظة

سعر الذهب بدون مصنعية

سجل سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4262 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3730 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

ووصل سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3197 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

وأصبح سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 29840 جنيه.

وسعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2633 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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