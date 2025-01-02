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الرياضة - 10:41 - نهاية الأسبوع.. سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - نهاية الأسبوع.. سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:41 - نهاية الأسبوع.. سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:41 - نهاية الأسبوع.. سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - نهاية الأسبوع.. سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 10:41 صباحاً - شهد سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 استقراراً ملحوظاً في الأسعار، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الدولار في البنوك المصرية
سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.79 جنيهًا للشراء، ونحو 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، وصل نحو 50.79 جنيهًا للشراء، ونحو 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 50.79 جنيه للشراء، و 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، وصل نحو 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار في البنك - مصر

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، بلغ نحو 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي، وصل نحو 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار
الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد، سجل نحو 50.79 جنيه للشراء، و 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي التجاري

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي التجاري، بلغ نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك، وصل نحو 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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