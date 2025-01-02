وزير الطيران: نتبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة البيئية - أخبار كلمتك

وزير الطيران: نتبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة البيئية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: المطارات المصرية منصة هامة للترويج لمنتج السياحة البيئية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: المطارات المصرية منصة هامة للترويج لمنتج السياحة البيئية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زفافها اليوم على الفنان محمد العمروسي.. مي فاروق تتصدر المشهد | تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زفافها اليوم على الفنان محمد العمروسي.. مي فاروق تتصدر المشهد | تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - اليوم.. آخر موعد لتقديم طلب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - اليوم.. آخر موعد لتقديم طلب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. موجة صقيع وأمطار تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. موجة صقيع وأمطار تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - نهاية الأسبوع.. سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - نهاية الأسبوع.. سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

مؤتمر صحفي لكولر والشناوي اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري - أخبار كلمتك

مؤتمر صحفي لكولر والشناوي اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري - أخبار كلمتك

انطلاق عرض فيلم "المستريحة" لـ ليلى علوي بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

انطلاق عرض فيلم "المستريحة" لـ ليلى علوي بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:41 - تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:41 - تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 10:41 صباحاً - كشف الناقد الرياضي إسلام فؤاد تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن اللاعب الراحل أحمد رفعت واللاعب الراحل محمد شوقي، مشيرا إلى أن النيابة العامة كانت شددت على أهمية إجراء كشف طبي شامل ودقيق على اللاعبين قبل مشاركتهما في أي نشاط رياضي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن هذا الإجراء يهدف إلى تحديد قدرة اللاعب على ممارسة الرياضة بشكل آمن، خاصة أن بعض حالات الوفاة داخل الملاعب قد تكون نتيجة لعوامل وراثية تؤثر على الحالة الصحية.

وتابع: الكشف الطبي يتم بانتظام على اللاعبين في جميع الألعاب الرياضية، ويعد شرطًا أساسيًا قبل التوقيع مع أي نادٍ رياضي لضمان سلامتهم، معلقا: النيابة شددت على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء لتجنب أي مخاطر قد تؤدي إلى حوادث مشابهة لحالة وفاة كابتن محمد عبد الوهاب، نجم النادي الأهلي السابق، الذي توفي خلال التدريبات بسبب توقف عضلة القلب.

وبشأن أحداث مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت، نوه أنها شهدت مخالفة صريحة للوائح الدوري، حيث شارك 6 لاعبين أجانب في صفوف فريق مودرن سبورت، في حين تنص اللائحة على السماح بمشاركة 5 لاعبين أجانب فقط في المباراة الواحدة.

واختتم فؤاد قائلا: هذا الخطأ الإداري من جانب فريق مودرن سبورت قد يؤدي إلى خصم نقاط المباراة لصالح الإسماعيلي وتوقيع عقوبات على النادي المخالف.

اقرأ أيضاً
أزمة مالية تقوده لإنهاء حياته.. التصريح بدفن جثة شاب في بولاق

خلاف على أولوية تحميل الركاب.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل سائق في أوسيم

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

كرة اليد، قناة مصرية تحصل على حقوق بث بطولة العالم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق