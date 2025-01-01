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ريال مدريد يرسم خطة ضم نجم ليفربول مجانا - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يرسم خطة ضم نجم ليفربول مجانا - أخبار كلمتك

ريال مدريد يرسم خطة ضم نجم ليفربول مجانا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:40 مساءً - يصر نادي ريال مدريد، على التوقيع مع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، لدعم مركز الظهير الأيمن.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول بختام الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد، ويستطيع اللاعب التفاوض والتوقيع مجانا الآن مع أي نادٍ.

خطة ريال مدريد لضم أرنولد

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "رغم رفض ليفربول لأي محاولة رحيل لأرنولد في يناير الجاري، لا يزال ريال مدريد يركز بشكل كامل على الصفقة في يوليو كلاعب حر".

وأضاف: "من المتوقع إجراء محادثات رسمية بين ريال مدريد وممثلي أرنولد هذا الشهر، حيث أصبح بإمكان مسؤولي الملكي الآن التفاوض وفقا لقوانين الفيفا".

واختتم خبير الميركاتو: "ريال مدريد يعمل على حسم صفقة ألكسندر أرنولد منذ شهر مارس الماضي".

يذكر أن صحيفة "الجارديان" الإنجليزية، أكدت أمس أن ريال مدريد حاول شراء الأشهر الأخيرة في عقد أرنولد مع ليفربول، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع الريدز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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