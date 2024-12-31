الرياضة - 06:06 - ماذا ينتظر مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2025؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 06:06 مساءً - مع الدخول في عام 2025، تترقب مصر اجتياز مراجعتها الرابعة في إطار برنامج التمويل الممدد، موافقة المجلس التنفيذي لدي صندوق النقد الدولي، ما يفرج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.

من المقرر أن يقوم صندوق النقد في الفترة القليلة المقبلة بإدراج مصر على لائحة اجتماعات مجلسه التنفيذي، والذي يطلع على نتائج مراجعة بعثة الصندوق الرابعة على اقتصاد مصر.

شرائح ومراجعات صندوق النقد الدولي على اقتصاد مصر في عام 2025

وخلال العام الجديد 2025 ستحصل مصر على شريحتين من شرائح قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، ويحل موعد صرف الشرائح في يوم 15 مارس 2025، وهي أول شريحة في العام الجديد بقيمة 1.2 مليار دولار، وسيتم صرفها عقب اجتياز البلاد المراجعة الخامسة التي تسبق الصرف.

المراجعة السادسة

أما عن موعد صرف الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد مع مصر في العام 2025، فتأتي في منتصف سبتمبر 2025، وذلك بعد إتمام المراجعة السادسة من الصندوق على اقتصاد مصر، بقيمة تبلغ 1.2 مليار دولار.

يشار إلى أن مصر صرفت من قرض صندوق النقد الدولي منذ منتصف ديسمبر 2022 حتى الآن حوالي 1.987 مليار دولار، ويتبقى شرائح 6.013 مليار دولار حتى منتصف سبتمبر 2026.

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة، وأشارت البعثة في بيان إلى أن البنك المركزي المصري يواصل التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية.

توقعات صندوق النقد لمصر في عام 2025

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم في مصر بنهاية العام 2025 إلى 16%، وفي المقابل سينمو ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال العام المالي 2024 - 2025.

سيتابع صندوق النقد الدولي عن كثب في عام 2025 مسار الاقتصاد المصري ومدي تحقيق البلاد في الملفات المتفق عليها ضمن برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار، لاسيما ملفي الطروحات الحكومية وخطط الدعم.