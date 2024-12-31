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خليجي 26، بطاقة حمراء في شوط أول سلبي بين السعودية وعمان (صور وفيديو) - أخبار كلمتك

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خليجي 26، بطاقة حمراء في شوط أول سلبي بين السعودية وعمان (صور وفيديو) - أخبار كلمتك

خليجي 26، بطاقة حمراء في شوط أول سلبي بين السعودية وعمان (صور وفيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - خليجي 26، تعادل منتخب السعودية مع نظيره منتخب عمان بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد جابر المبارك، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي 2024 التي تقام في الكويت.

وكان أبرز مشهد في الشوط الأول هو الطرد المباشر الذي تعرض له المنذر ربيع العلوي لاعب عمان بعد تدخله القوي على سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي.

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تشكيل السعودية  أمام عمان

 يبدأ منتخب السعودية مواجهة عمان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - نواف بوشل - سلطان الغنام

خط الوسط: الحمدان - محمد كنو - عبد الله رديف 

خط الهجوم: مروان الصحفي - مصعب الجوير - سالم الدوسري

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تشكيل عمان  أمام السعودية

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مشوار منتخبي السعودية وعمان في خليجي 26 

منتخب السعودية كان قد تأهل للمربع الذهبي بعد الحصول على 6 نقاط من الفوز على اليمن والعراق والخسارة من البحرين في دور المجموعات، ليضرب موعدًا مع عمان التي تعادلت أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة (1-1)، فيما انتصرت على قطر (2-1) في نفس الدور.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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