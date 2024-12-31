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الرياضة - 05:27 - خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات المواطنين باحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:27 - خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات المواطنين باحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:27 - خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات المواطنين باحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:27 مساءً - رفعت أجهزة الوزارة درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2025، لتوفير المناخ الآمن لهم والتصدي لكل ما يعكر صفو الاحتفالات.

يأتي ذلك من خلال تنفيذ خطط أمنية محكمة تتبلور محاورها في تأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمقاصد السياحية تكثيف الخدمات والدوريات الأمنية بمحيط تلك المنشآت لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام فضلاً عن تأمين الطرق والمحاور والميادين الرئيسية من خلال نشر الخدمات والأقوال المرورية والاستعانة بالمركبات والمعدات الشرطية الحديثة وسيارات الإغاثة المرورية مدعمة بأحدث الأنظمة الأمنية للربط مع غرف العمليات على مستوى الجمهورية لمواجهة حالات الطوارئ وسرعة التعامل معها.

كما تم الدفع بخدمات أمنية وتحقيق انتشار مكثف وانتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة للتعامل مع مختلف المواقف والطوارئ ومن بينها عناصر الشرطة النسائية المؤهلة بأماكن تجمعات المواطنين وأماكن الاحتفالات والحدائق العامة والرحلات النيلية ووسائل النقل العام لحفظ النظام والأمن العام.

وقد حرصت الوزارة على التواجد الميدانى للمستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية والتأكيد على الجاهزية التامة وإتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية والإهتمام بالمظهر الانضباطي لكافة العناصر المشاركة فى عمليات التأمين، والتشديد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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