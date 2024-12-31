الرياضة - 05:27 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:27 مساءً - سعر الذهب.. شهدسعر الذهب في مصر استقرارًا على مدار تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث للمعدن الأصفر في أسواق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وطلبًا نحو 3720 جنيهًا للبيع، و3700 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب الآن إلى 29760 جنيهًا للبيع، و29600 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في أسواق الصاغة ويأتي على النحو الآتي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أسواق الصاغة نحو 4251.5 جنيه للبيع، و4228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر نحو 3897.25 جنيه للبيع، و3876.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 في أسواق الصاغة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 إلى 3720 جنيهًا للبيع، و3700 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 الأكثر انتشارًا في محافظات الوجه القبلي، فسجل الآن في الأسواق نحو 3188.5 جنيه للبيع، و3171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 الآن في أسواق الصاغة بمصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 2480 جنيهًا للبيع، و2466.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 نحو 2125.75 جنيه للبيع، و2114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر نحو 1594.25 جنيه للبيع، و1585.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأما عن سعر الجنيه الذهب فوصل سعره الآن في أسواق الصاغة إلى 29760 جنيهًا للبيع، و29600 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 نحو 2612.18 جنيه للبيع، و2611.86 جنيه للشراء.