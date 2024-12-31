فينيسيوس يحصد جائزة جديدة قبل ساعات من نهاية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:40 مساءً - حصد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، على جائزة "إفى" لأفضل لاعب إيبيروأمريكي في 2024 في مدينة فالديبيباس الرياضية.

أرقام فينيسيوس جونيور في 2024

وأثنى ميجل أنخل أوليفر رئيس الوكالة على اللاعب، لا فقط بسبب مستواه مع ريال مدريد، بل أيضا بسبب أرقامه ومساهماته في ألقاب النادي، عن طريق الأهداف وصناعتها.

وقال فينيسيوس، الذي توج 3 مرات بهذه الجائزة: "سعيد جدا بهذا التتويج لأنها تقيم الموسم، لكنني أريد أن أتذكر أنني من دون زملائي لم أكن لأحظى بهذه البهجة. هم يفعلون أكثر الأمور تعقيدا، وأتمنى ألا تصبح هذه هي المرة الأخيرة وأن تأتي جوائز أخرى مثلها".

وأضاف: "أنهينا العام بانطباعات جيدة وسنواجه العام القادم بأمل كبير في الفوز أكثر وتقديم أفضل أداء لدينا".

وقدم أوليفر التهنئة لللاعب البرازيلي على موسمه الذي تضمن الفوز بجائزة "ذا بيست" من "فيفا".

وقال: "نجاحاتك الفردية والجماعية يا فينيسيوس، مثل روبرتو كارلوس الواقف إلى جوارك، تضعك في مصاف الكبار على مر تاريخ النادي. جائزة "إفى" لديها مسيرة طويلة، وأنت سابع برازيلي يمسكها في يده بفضل أدائك، وموهبتك، وإصرارك في أرض الملغب. تستحق هذه الجائزة".

وبعد المراسم، تدرب فينيسيوس مع زملائه في ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي فتح اليوم أبوابها وحيث حضر 5 آلاف مشجع المران.

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