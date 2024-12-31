الرياضة - 04:36 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، تزامناً مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4251.5 جنيه للبيع، و4228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بقيمة 3897.25 جنيه للبيع، و3876.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3720 جنيها للبيع، و3700 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3188.5 جنيه للبيع، و3171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بقيمة 2480 جنيها للبيع، و2466.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 بقيمة 2125.75 جنيه للبيع، و2114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 بقيمة 1594.25 جنيه للبيع، و1585.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بقيمة 29760 جنيها للبيع، و29600 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب بقيمة 2613.43 دولار للبيع، و2613.13 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي بقيمة 50.91 جنيه للبيع، و50.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار في البنك الأهلي بقيمة 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر بقيمة 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية بقيمة 50.91 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس بقيمة 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل

سعر الدولار في بنك فيصل بقيمة 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سعر الدولار في بنك قطر الوطني بقيمة 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة بقيمة 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد بقيمة 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

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