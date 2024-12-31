الرياضة - 03:56 - حصاد 2024.. الرحيل المفاجئ يفجع الكرة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - بالرغم من الإنجازات الكروية التي تحققت للكرة المصرية عام 2024، مثل: تتويج قطبي اللعبة في بلاد الفراعنة الأهلي والزمالك ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، وتأهل المنتخب الأولمبي إلى أوليمبياد باريس، بجانب تأهل المنتخب الوطني الأول لأمم إفريقيا واقترابه بشدة من العبور إلى المونديال، فإن هذا العام يستحق أيضا لقب عام الحزن بعد أن شهد رحيل نجمان عزيزان علي قلوب عشاق الكرة المصرية، وهما: أحمد رفعت نجم وهداف فريق مودرن سبورت ولاعب المنتخب الوطني، وإيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني والإسماعيلي والزمالك.

رفعت.. وداع حزين

في يوم 11 مارس الماضي، خلال مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز، فوجئ متابعو المواجهة وأعضاء الفريقين بسقوط مفاجئ لأحمد رفعت، إثر أزمة قلبية ألمت به خلال المباراة بوسط الملعب.

أصيب لاعبو الفريقين بالفزع وحاول أعضاء الجهازين الطبيين لمودرن والاتحاد إنقاذ رفعت، الذي فقد الوعي تماما، وتم نقله إلى إحدي المستشفيات، ليدخل في غيبوبة لفترة طويلة، وتوقف القلب والمخ خلال تلك الغيبوبة قبل أن يعودا للعمل مجدداً وتحدث المعجزة، ويتعافي رفعت، ويعود لممارسة حياته الطبيعية من جديد، بل استعد للعودة إلى الملاعب ومواصلة طموحاته في عالم الساحرة المستديرة.

ولكن فوجئ عشاق الكرة المصرية بخبر حزين في يوليو الماضي.. بخبر وفاة أحمد رفعت إثر أزمة قلبية حادة، وسط حزن عارم سيطر علي جماهير الكرة المصرية ومحبي وأصدقاء اللاعب.

ورحل أحمد رفعت أحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب الشباب الذي قاده ربيع ياسين الفائز بأمم إفريقيا بالجزائر في مارس عام 2013، وجناح إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي ومودرن سبورت، وصاحب الهدف الأجمل للمنتخب الوطني في البطولة العربية بلبنان عام 2022 في مرمي السودان.

إيهاب جلال.. قصة لم تكتمل

استمرت سلسلة وداع النجوم الذهبية للإسماعيلي من خلال إيهاب جلال، المدير الفني للفريق علي محبي الكرة المصرية والعربية والإفريقية الملقب بالدراويش، بعد أن شهدت السنوات الأخيرة مغادرة بعض نجوم السامبا المصرية لدنيانا، مثل: أحمد رزق وأيمن رمضان وأدهم السلحدار وبشير عبد الصمد.

في يوم 11 سبتمبر من عام 2024، تلقى جمهور الكرة في مصر صدمة حقيقية.. وفاة إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، إثر جلطة دماغية وعقب فترة قصيرة من الصراع مع المرض.

ومازاد من الألم أن الراحل كان خلوقا مهذبا وديعا مع الجميع، استطاع إيهاب جلال أن يكون أحد صناع انجازات حقيقية في أندية جديدةبفضل علاقاته الجيدة واخلاقه الرائعة ليصل الأمر إلي محاولة بعض لاعبي الأهلي والزمالك الانتقال إلى صفوف مصر المقاصة، لأن إيهاب جلال كان يتولي قيادة هذا الفريق قبل تسع سنوات.

والراحل القدير سبق له الدفاع عن ألوان الأهلي والشمس والإسماعيلي والمصري البورسعيدي، وتولي قيادة المنتخب الوطني الأول لفترة قصيرة، كما كان علي رأس الأجهزة الفنية للإسماعيلي.

محمد شوقي آخر ضحايا ملاعب القسم الثاني والكرة المصرية

لم يكن محمد شوقي، مدافع فريق كفر الشيخ أحد فرق القسم الثاني، يعلم أن مباراة فريقه أمام القزازين، هي آخر عهده بالدنيا ونهاية تنفسه بالحياة، بعد أن سقط اللاعب مبتلعا لسانه خلال سير المباراة، ليصيب كل من في الملعب بنوبة بكاء هيستيري، مع محاولات إسعافه اليائسة من قبل طبيبي الفريقين.

وبعد الواقعة بستة أيام، وتحديداً يوم 19 نوفمبر الماضي، تعلن إدارة نادي كفر الشيخ وفاة محمد شوقي متأثرا بحادث مباراة فريقه أمام القزازين، ويتم تشييع جنازته من قرية الأبشيط التابعة للمحلة الكبري بمحافظة الغربية، ويودعه ذويه وزملائه وأصدقائه بالدموع في مشهد حزين.