الرياضة - 03:56 - ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في نهاية جلسات ‏‏2024.. ورأس المال يربح 30 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - البورصة المصرية.. أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع في نهاية تعاملات آخر جلسات عام 2024، وسجل رأس المال السوقي أرباحا تقدر بـ 30 مليار جنيه ليبلغ نحو 2.169 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 112.431 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات والصفقات، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.4 مليار جنيه.
البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية
مؤشر إيجي إكس 30
ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 29، 650 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان
وسجل مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان زيادة بنسبة 1.12% ليبلغ 36، 637 نقطة
مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة
كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70 بنسبة 2.14% ليبلغ مستوى 8143 نقطة.
مؤشر الشريعة الإسلامية
سجل مؤشر الشريعة الإسلامية زيادة بنسبة 1.47% ليصل إلى 3، 065 نقطة.
مؤشر تميز
ارتفع مؤشر تميز بنسبة طفيفة بلغت 0.26% مسجلاً 10، 075 نقطة.
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