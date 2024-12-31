الرياضة - 12:06 - الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

مصطفى قمر وإيهاب توفيق، نجوم الفن بحفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق - أخبار كلمتك

مصطفى قمر وإيهاب توفيق، نجوم الفن بحفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق - أخبار كلمتك

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 03:56 - ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في نهاية جلسات ‏‏2024.. ورأس المال يربح 30 مليار جنيه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:56 - ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في نهاية جلسات ‏‏2024.. ورأس المال يربح 30 مليار جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:56 - ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في نهاية جلسات ‏‏2024.. ورأس المال يربح 30 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - البورصة المصرية.. أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع في نهاية تعاملات آخر جلسات عام 2024، وسجل رأس المال السوقي أرباحا تقدر بـ 30 مليار جنيه ليبلغ نحو 2.169 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 112.431 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات والصفقات، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.4 مليار جنيه.

البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية

مؤشر إيجي إكس 30

ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 29، 650 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان

وسجل مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان زيادة بنسبة 1.12% ليبلغ 36، 637 نقطة

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70 بنسبة 2.14% ليبلغ مستوى 8143 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية

سجل مؤشر الشريعة الإسلامية زيادة بنسبة 1.47% ليصل إلى 3، 065 نقطة.

مؤشر تميز

ارتفع مؤشر تميز بنسبة طفيفة بلغت 0.26% مسجلاً 10، 075 نقطة.

اقرأ أيضاً
أبرزها بنك القاهرة ووطنية.. البورصة تستقبل طروحات حكومية جديدة عام 2025

المصرف المتحد يطرح شهادة النخبة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

إجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي تنمو بـ نسبة 29.4% بين يناير ونوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق