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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري (صور) - أخبار كلمتك

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - الأهلي، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته؛ استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها الجمعة القادم، حيث استأنف الفريق تدريباته دون الحصول على راحة سلبية عقب خوض مباراة إنبي أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادم. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي في مباراته المقبلة ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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