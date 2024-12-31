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الرياضة - 03:36 - مشاهدة مباراة عمان والسعودية بث مباشر في خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:36 - مشاهدة مباراة عمان والسعودية بث مباشر في خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:36 - مشاهدة مباراة عمان والسعودية بث مباشر في خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - بث مباشر مباراة السعودية وعمان، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حيث تترقب جماهير الكرة العربية، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب السعودية ونظيره سلطنة عمان المقرر لها مساء اليوم في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها "خليجي 26" والتي تقام على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح.

مشاهدة مباراة عمان والسعودية في كأس الخليج بث مباشر

يعول المنتخب السعودي على الخبرات الكبيرة لـ مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، بالإضافة إلى خبرة لاعبيه القارية أمام منافسه العماني في اللقاء المرتقب على الأراضي الكويتية.

يدخل منتخب السعودية مباراة اليوم بعدما احتل الأخضر، المركز الثاني في المجموعة الثانية، بست نقاط، وبعد خسارته في المباراة الأولى أمام البحرين، نجح في التغلب على اليمن، وخطف بطاقة التأهل من العراق في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

في المقابل يدخل منتخب عمان، بعدما حجز، مقعده في نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى، بخمس نقاط عقب تعادله مع الكويت والإمارات، وفوز على قطر، وسيطمح لمواصلة مسيرته الجيدة في البطولة، وتكليل جهوده بالوصول للمباراة النهائية.

بث مباشر مباراة عمان والسعودية في كأس الخليج

يقدم موقع "الأسبوع" خدمة خاصة لمتابعيه تتمثل في بث مباشر مباراة السعودية ضد عمان، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، والتي تأتي ضمن مواجهات دور نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ 26 على ملعب استاد «جابر مبارك الحمد الصباح»، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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