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الرياضة - 03:36 - مدبولي: تطوير سور مجرى العيون جاء بفضل وجود رؤية حقيقية وحرص القيادة السياسية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:36 - مدبولي: تطوير سور مجرى العيون جاء بفضل وجود رؤية حقيقية وحرص القيادة السياسية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:36 - مدبولي: تطوير سور مجرى العيون جاء بفضل وجود رؤية حقيقية وحرص القيادة السياسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تطوير سور مجرى العيون جاء بفضل وجود رؤية حقيقية وحرص من القيادة السياسية على تطوير هذه المنطقة الجميلة في قلب القاهرة والإصرار على التنفيذ ومتابعة العملية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع تنفيذ هذه المشروعات على الأقل مرة في الأسبوع، مما أعطى لنا الطاقة والحرص على إنهاء هذه المشروعات بأسرع وقت ممكن رغم كل العقبات.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لتسليم عقود وحدات سور مجرى العيون، اليوم الثلاثاء، إن رؤية القيادة السياسية لتطوير الدولة ليس ببناء المدن الجديدة العملاقة مثل العاصمة الإدارية والعلمين ولكن تطوير قلب القاهرة التاريخ والقديم الذي أصابها التدهور الشديد لفترات سابقة.

وأضاف أن، منطقة سور مجرى العيون مثل مناطق أخرى كان دائما يشار إليها على أنها مناطق الفقر والتلوث والجريمة والخروج عن القانون، موضحا أن حجم العمل في سور مجرى العيون لتحويلها إلى منطقة من أجمل المناطق من الناحية العمرانية والحضارية، مشيرا إلى الحرص على أن تلائم نفس الطابع المعماري والعمراني والحضاري في قلب هذه المنطقة التاريخية.

وأعرب مدبولي، عن سعادته بوجود خلال تسليم عقود وحدات مشروع أرابيسك بسور مجرى العيون، مضيفا أن المنطقة كانت منطقة المدابغ في القاهرة وهي كانت أكثر نقاط القاهرة تلوثًا وتدهورًا في وقتها.

وهنأ مدبولي جميع المواطنين بحلول العام الميلادي الجديد 2025 وأيضا بمناسبة حلول شهر رجب، معربا أن تمنياته بأن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة إلى مصر ولقيادتها وشعبها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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