الرياضة - 03:16 - مصادر يمنية: 8 غارات استهدفت مجمعي العرضي وسط صنعاء و22 مايو بمديرية الثورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - أفادت مصادر يمنية، في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بوقوع غارات استهدفت مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع سابقا وسلاح الصيانة ووزارة الدفاع في حي العرضي بصنعاء.
وأكدت المصادر، أن 8 غارات استهدفت مجمعي العرضي وسط صنعاء و22 مايو بمديرية الثورة.
وكان الحوثيون قد أفادوا بدوي 4 انفجارات على الأقل في صنعاء.
فيما أكدت هيئة بث جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية، أن الهجوم على اليمن ليس إسرائيليًا.
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