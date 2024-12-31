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الرياضة - 03:16 - مصادر يمنية: 8 غارات استهدفت مجمعي العرضي وسط صنعاء و22 مايو بمديرية الثورة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:16 - مصادر يمنية: 8 غارات استهدفت مجمعي العرضي وسط صنعاء و22 مايو بمديرية الثورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:16 - مصادر يمنية: 8 غارات استهدفت مجمعي العرضي وسط صنعاء و22 مايو بمديرية الثورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - أفادت مصادر يمنية، في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بوقوع غارات استهدفت مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع سابقا وسلاح الصيانة ووزارة الدفاع في حي العرضي بصنعاء.

وأكدت المصادر، أن 8 غارات استهدفت مجمعي العرضي وسط صنعاء و22 مايو بمديرية الثورة.

وكان الحوثيون قد أفادوا بدوي 4 انفجارات على الأقل في صنعاء.

فيما أكدت هيئة بث جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية، أن الهجوم على اليمن ليس إسرائيليًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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