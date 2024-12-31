الرياضة - 03:16 - بكري: الاحتلال يتوغل في القنيطرة السورية.. والإرهابيون مشغولون بذبح رموز النظام السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - شن الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، هجوما عنيفا على الميليشيات الإرهابية التي استولت على السلطة في سوريا، وذلك بعد أن أمرت بحل الجيش وتعاونت مع إسرائيل في تدمير 80% من معداته، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يتوغل في القنيطرة السورية ويطرد موظفي الحكومة من مقار عملهم.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على إكس: الآن أصبحت سوريا مستباحة، والميلشيات على توافق مع الصهاينة، بعد أن تم كشف زيف شعاراتهم، وهم حاليا مشغولون بتصفية الحسابات وذبح رموز النظام السابق.

وأضاف: أما الأرض والكرامة والأمن القومي، فهي مخلفات عفا عليها الزمن. والمهم الآن، كيفية مواجهة من يسمونهم بالكفار من الفئات الأخرى، واقتسام الغنائم بين عصابات هيئة تلويث الشام.