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الرياضة - 03:16 - بكري: الاحتلال يتوغل في القنيطرة السورية.. والإرهابيون مشغولون بذبح رموز النظام السابق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:16 - بكري: الاحتلال يتوغل في القنيطرة السورية.. والإرهابيون مشغولون بذبح رموز النظام السابق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:16 - بكري: الاحتلال يتوغل في القنيطرة السورية.. والإرهابيون مشغولون بذبح رموز النظام السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - شن الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، هجوما عنيفا على الميليشيات الإرهابية التي استولت على السلطة في سوريا، وذلك بعد أن أمرت بحل الجيش وتعاونت مع إسرائيل في تدمير 80% من معداته، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يتوغل في القنيطرة السورية ويطرد موظفي الحكومة من مقار عملهم.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على إكس: الآن أصبحت سوريا مستباحة، والميلشيات على توافق مع الصهاينة، بعد أن تم كشف زيف شعاراتهم، وهم حاليا مشغولون بتصفية الحسابات وذبح رموز النظام السابق.

وأضاف: أما الأرض والكرامة والأمن القومي، فهي مخلفات عفا عليها الزمن. والمهم الآن، كيفية مواجهة من يسمونهم بالكفار من الفئات الأخرى، واقتسام الغنائم بين عصابات هيئة تلويث الشام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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